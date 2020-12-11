В Канищеве «двенадцатая» устроила массовое ДТП

По предварительной информации, 44-летний рязанец на «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся со стоящим на светофоре Hyundai Solaris под управлением 25-летнего рязанца. После удара «двенадцатая» по инерции продолжила движение и врезалась в также стоявшие на светофоре Ford Fusion и Datsun mi-DO. От удара Ford отбросило на Isuzu Forward.

В Канищеве «двенадцатая» устроила массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в четверг, 10 декабря, примерно в 17:20 у дома №30 на улице Бирюзова. По предварительной информации, 44-летний рязанец на «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся со стоящим на светофоре Hyundai Solaris под управлением 25-летнего рязанца.

После удара «двенадцатая» по инерции продолжила движение и врезалась в также стоявшие на светофоре Ford Fusion и Datsun mi-DO. От удара Ford отбросило на Isuzu Forward.

Водители «ВАЗ-2112» и Datsun получили травмы, им оказали медпомощь.

Мужчина за рулем «двенадцатой» отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

В полиции пояснили, что ему грозит ответственность за отказ от освидетельствования (штраф 30 тысяч рублей и до двух лет лишения «прав»), а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (штраф до 5 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до 18 месяцев).