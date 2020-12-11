Ученые нашли слабое место коронавируса

Ученые сравнили показатели нескольких семейств вируса. У него нашли слабые места.

Американские ученые сделали вывод, что трансмембранный белок 41 B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, критичен для репликации вируса. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Специалисты выяснили, что белок помогает формировать жировую внешнюю мембрану, которая защищает генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки и до того, как он заразит другую.

Во время экспериментов ученые сравнили размножение вируса с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду. Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критическое влияние на значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов.

Ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.