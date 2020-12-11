У четырех рязанок с банковских карт украли полмиллиона

В Рязанской области мошенники обворовали четверых женщин. В общей сложности украдено почти полмиллиона рублей.

В Рязанской области мошенники обворовали четверых женщин. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает сайт областного МВД.

Преступления совершались по схожей схеме. Незнакомец представлялся жертвам сотрудником службы безопасности банка и говорил, что их деньги пытаются перевести. Затем он просил сообщить сведения о карте и следовать его указаниям. Таким образом пострадавшие давали им доступ к счетам. В общей сложности украдено почти полмиллиона рублей.

Полиция установила, что к мошенничествам причастны разные люди. Сейчас их личности устанавливаются. По статье 159 УК (мошенничество) возбуждены уголовные дела.