В Рязани студенты-медики получили стипендии после нескольких месяцев задержки

Ранее корреспонденту РЗН. инфо стало известно, что студенты не получают стипендию с октября 2020 года. В колледже учащимся пояснили, что «нет денег».

Студентам «Рязанского медико-социального колледжа» выплатили стипендии после нескольких месяцев задержки. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили учащиеся.

10 декабря студентам выдали стипендии за октябрь, ноябрь и часть денег за декабрь.

«Нам заплатили 1866 рублей и кормовые — 770 рублей. Это деньги, которые перечисляются бюджетникам за посещаемость. За один день начисляется около 32 рублей», — добавила студентка.

Напомним, что ранее корреспонденту РЗН. инфо стало известно, что студенты не получают стипендию с октября 2020 года. В колледже учащимся пояснили, что «нет денег».

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с задержкой выплаты.