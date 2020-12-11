Скончался рязанский ветеран Сергей Булеков

Рязанец ушел на фронт 30 ноября 1944 года в возрасте 17 лет. После войны он вернулся в родное село, женился на местной девушке Анне.

В селе Лесное Ялтуново Шацкого района скончался ветеран Великой Отечественной войны Сергей Николаевич Булеков. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Рязанец ушел на фронт 30 ноября 1944 года в возрасте 17 лет. Сергей окончил электромеханическую школу учебного отряда Черноморского флота.

«Старшина второй статьи Сергей Булеков служил на минном тральщике», — рассказала председатель районного совета ветеранов войны и труда Валентина Байдина.

После войны он вернулся в родное село, женился на местной девушке Анне, которая родила ему трех дочерей. Всю жизнь Сергей Булеков работал в Ялтуновской школе учителем труда, активно вел военно-патриотическую работу среди школьников.

«Его уход из жизни семья восприняла тяжело. Жива жена Анна, теперь она осталась в селе одна. Две дочери живут в Москве, третья — в Латвии. Они регулярно навещали родителей, в последнее время помогали маме в уходе за Сергеем Николаевичем», — говорится в сообщении.

Как рассказала председатель райсовета, в Шацком районе на данный момент осталось семь ветеранов Великой Отечественной войны.