Скончался народный артист России Николай Иванов

На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов. Больше всего Иванов запомнился зрителям по роли Ивана Савельева в сериале «Вечный зов». Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщается на странице ТЮЗа имени Брянцева «Вконтакте».

Больше всего Иванов запомнился зрителям по роли Ивана Савельева в сериале «Вечный зов».

Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность вследствие продолжительной болезни.