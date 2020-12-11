С начала года специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обеспечили мощностями около двух тысяч новых объектов в сфере экономики

В течение 11 месяцев 2020 года специалистами «Рязаньэнерго» осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям порядка 1900 объектов в различных сферах экономики — в строительстве, сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, предприятиях, оказывающих услуги информации и связи, оптовой и розничной торговле, обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также обрабатывающих производствах и других отраслях.