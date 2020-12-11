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С начала года специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обеспечили мощностями около двух тысяч новых объектов в сфере экономики
В течение 11 месяцев 2020 года специалистами «Рязаньэнерго» осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям порядка 1900 объектов в различных сферах экономики — в строительстве, сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, предприятиях, оказывающих услуги информации и связи, оптовой и розничной торговле, обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также обрабатывающих производствах и других отраслях.

Демонстрируя доступность электросетевой инфраструктуры для населения и предприятий региона, энергетики содействуют развитию экономики и созданию новых рабочих мест в 24 районах Рязанской области.

В течение 11 месяцев 2020 года специалистами «Рязаньэнерго» осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям порядка 1900 объектов в различных сферах экономики — в строительстве, сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, предприятиях, оказывающих услуги информации и связи, оптовой и розничной торговле, обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также обрабатывающих производствах и других отраслях. В совокупности хозяйствующим субъектам Рязанской области выдано порядка 44 МВт мощностей.

В частности, специалистами «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предоставлено 13 МВт мощности крупным потребителям. Примером успешного взаимодействия энергетиков с потребителями является сотрудничество с ООО «СПФ Рязань», ООО «Приокское мясо», ИП Хватов В.В., ООО «Эко-Золопродуктинвест», ООО «Емельянъ Савостинъ», АО «Окское» и другими. Значимость такого эффективного сотрудничества для развития экономики и социальной сферы региона очевидна.

«Наши потребители имеют возможность пользоваться услугой подключения к сетям энергопринимающих устройств „под ключ“. При этом наши партнеры получают существенное преимущество, ведь весь комплекс услуг качественно выполняется высокопрофессиональными специалистами-энергетиками», — подчеркивает Сергей Котенёв, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго».