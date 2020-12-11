Рязанский Почтальон передал сиротам и малообеспеченным детям подарки
Наборы сладостей в этом году получат 1 988 детей в возрасте от двух до 14 лет из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, а сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В пятницу, 11 декабря, Рязанский Почтальон передал детям новогодние подарки. Наборы сладостей в этом году получат 1 988 детей в возрасте от двух до 14 лет из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, а сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
Подарки администрация закупила в рамках муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».