Рязанский Почтальон передал сиротам и малообеспеченным детям подарки

Наборы сладостей в этом году получат 1 988 детей в возрасте от двух до 14 лет из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, а сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.