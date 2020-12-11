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Рязанская полиция сообщила об очередных рейдах
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей. За «пьяное» вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.

В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут рейды полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей.

В полиции напомнили, что за «пьяное» вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в пьяном состоянии или отказ от освидетельствования грозит уголовная ответственность.