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Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП с пешеходами
Пешеходы обращались за медпомощью. Водители скрылись с мест аварий.

Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП с пешеходами, произошедших в этом году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

14 ноября около 18:30 у дома №61/11 на улице Новой в Рязани неизвестный водитель на грузовике сбил 30-летнего пешехода. Виновник скрылся с места ДТП.

Пешеход обращался за медпомощью.

3 декабря около 7:50 в Рязани на улице Комбайновой сбили подростка. Водитель скрылся с места аварии. Пешеход обращался за медпомощью.

Всех, у кого есть информация, попросили обращаться по номерам (4912) 29-95-86, 29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, 28.