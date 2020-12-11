Рокотянская проверила пристройки к рязанским детсадам

В этом году в Рязани завершили строительство пристроек к пяти детским садам: №№ 22, 108, 112, 125, 140. Каждая из пристроек рассчитана на 80 мест.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская и замглавы администрации Рязани Надежда Штевнина проверили работы по возведению новых пристроек к детским садам. Об этом сообщили в гордуме.

В этом году в Рязани завершили строительство пристроек к пяти детским садам: №№ 22, 108, 112, 125, 140.

Каждая из пристроек рассчитана на 80 мест. В Рязани благодаря им удалось создать 400 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет.

Юлия Рокотянская и Надежда Штевнина осмотрели пристройку к детскому саду № 125, которая начала работать в сентябре 2020 года.

В группах есть все необходимое для игр, творческих и музыкальных занятий. За счет бюджетных средств установлены рециркуляторы воздуха, позволяющие проводить дезинфекцию помещений.

«Эти пристройки с отдельным входом предназначены именно для размещения ясельных групп. Проблема обеспечения детей до трех лет местами в дошкольных учреждениях Рязани пока не решена в полном объеме, но мы работаем над этим. Все пристройки возведены по типовому проекту, но все они очень разные внутри. При выборе интерьерных решений учитывалось мнение педагогического коллектива и родителей. Строительство пристроек будет продолжено», — рассказала заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.

«В Песочне много маленьких детей, район нуждается в дополнительных местах в детских садах. К сожалению, из-за плотной застройки и уже сложившейся инфраструктуры не везде есть возможность построить новые дошкольные учреждения. Рязань пошла по пути возведения пристроек. Эта инициатива получила одобрение и поддержку на федеральном уровне. И мы видим, что благодаря пристройкам проблема обеспечения малышей местами в детских садах успешно решается. Дети получают возможность развиваться, общаться со сверстниками, а мамы могут спокойно выйти на работу», — отметила глава муниципального образования Юлия Рокотянская.

В этом году в Рязани начали строить еще 7 пристроек к детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 131, 149.

Каждая рассчитана на четыре ясельные группы. Кроме того, в этих дошкольных учреждениях проведут капремонт пищеблоков и прачечных.