\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
-9°
Пнд, 21
-4°
Втр, 22
-8°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 75.35 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
6 471
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
6 475
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
8 381
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
17 566
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Работникам двух рязанских предприятий рассказали о принципах «бережливого производства»
Обучение, основанное на моделировании практического применения инструментов «бережливого производства», провели тренеры регионального Центра компетенций. В очередной раз участниками тренинга стали сотрудники НПО «Ризур» и ООО «Рязанский трубный завод». Полученные знания позволят им максимально эффективно выстроить трудовые и производственные процессы

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области сообщает о том, что 11 декабря в Агентстве развития производственных систем и компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» состоялся тренинг для работников предприятий.

Тренинг, нацеленный на развитие навыков повышения производительности труда за счет выстраивания эффективных рабочих процессов, состоялся на базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов». Обучение, основанное на моделировании практического применения инструментов «бережливого производства», провели тренеры регионального Центра компетенций. В очередной раз участниками тренинга стали сотрудники НПО «Ризур» и ООО «Рязанский трубный завод». Полученные знания позволят им максимально эффективно выстроить трудовые и производственные процессы.

«Фабрика процессов» — модельная площадка, на которой еженедельно руководители и члены трудовых коллективов предприятий и организаций Рязанской области проходят обучение. Она работает в регионе с марта 2020 года. За этот период под руководством специалистов Центра компетенций состоялось 27 тренингов, в которых приняли участие около 400 представителей предприятий.