Работникам двух рязанских предприятий рассказали о принципах «бережливого производства»

Обучение, основанное на моделировании практического применения инструментов «бережливого производства», провели тренеры регионального Центра компетенций. В очередной раз участниками тренинга стали сотрудники НПО «Ризур» и ООО «Рязанский трубный завод». Полученные знания позволят им максимально эффективно выстроить трудовые и производственные процессы

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области сообщает о том, что 11 декабря в Агентстве развития производственных систем и компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» состоялся тренинг для работников предприятий.

Тренинг, нацеленный на развитие навыков повышения производительности труда за счет выстраивания эффективных рабочих процессов, состоялся на базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов». Обучение, основанное на моделировании практического применения инструментов «бережливого производства», провели тренеры регионального Центра компетенций. В очередной раз участниками тренинга стали сотрудники НПО «Ризур» и ООО «Рязанский трубный завод». Полученные знания позволят им максимально эффективно выстроить трудовые и производственные процессы.

«Фабрика процессов» — модельная площадка, на которой еженедельно руководители и члены трудовых коллективов предприятий и организаций Рязанской области проходят обучение. Она работает в регионе с марта 2020 года. За этот период под руководством специалистов Центра компетенций состоялось 27 тренингов, в которых приняли участие около 400 представителей предприятий.