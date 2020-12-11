Путин признался, что иногда при просмотре телепередач «оторопь берет»

Президент Владимир Путин заявил, что при просмотре некоторых телевизионных передач его иногда «оторопь берет». Об этом он сказал на встрече с членами СПЧ, сообщил
Журналистка Марина Ахмедова спросила президента о морально-этических нормах в СМИ, в пример она привела несколько ток-шоу на федеральных каналах.
«Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен», — признался Путин.
По его словам, это зависит от уровня культуры людей, выпускающих в эфир подобные передачи. Президент выразил надежду, что он будет подниматься, чтобы не «корежить» сознание граждан.
По его словам, жесткие ограничения государства могут навредить в этом вопросе.