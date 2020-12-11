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Путин признался, что иногда при просмотре телепередач «оторопь берет»
По его словам, это зависит от уровня культуры людей, выпускающих в эфир подобные передачи. Президент выразил надежду, что он будет подниматься, чтобы не «корежить» сознание граждан.

Президент Владимир Путин заявил, что при просмотре некоторых телевизионных передач его иногда «оторопь берет». Об этом он сказал на встрече с членами СПЧ, сообщил сайт Кремля.

Журналистка Марина Ахмедова спросила президента о морально-этических нормах в СМИ, в пример она привела несколько ток-шоу на федеральных каналах.

«Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен», — признался Путин.

По его словам, это зависит от уровня культуры людей, выпускающих в эфир подобные передачи. Президент выразил надежду, что он будет подниматься, чтобы не «корежить» сознание граждан.

По его словам, жесткие ограничения государства могут навредить в этом вопросе.