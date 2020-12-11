Операштаб: 69 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 69 пациентов больниц с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. По данным на четверг, 10 декабря, всего в стационарах от коронавируса лечат 582 человека, в том числе десять детей.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 69 пациентов больниц с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. По данным на четверг, 10 декабря, всего в стационарах от коронавируса лечат 582 человека, в том числе десять детей.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 436 пациентов — средней степени тяжести. 23 рязанцев с тяжелой формой COVID-19 подключили к аппаратам ИВЛ.