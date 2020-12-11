Названы самые опасные распространители COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в комментарии «Ленте.ру».назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, носитель вируса становится суперраспространителем из-за условий, в которых находится.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в комментарии « Ленте.ру » назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, носитель вируса становится суперраспространителем из-за условий, в которых находится.

Так, речь идет о зараженных в закрытых помещениях, где наблюдается недостаточная циркуляция воздуха. Горелов отметил, что ситуация усугубляется, если люди не соблюдают дистанцию и не носят маски. По словам эксперта, «классическим примером» можно считать общественный транспорт.

Врач уточнил, что при легкой форме больной COVID-19 может оставаться заразным около 10 дней, а при средней — около 20 с конца инкубационного периода.