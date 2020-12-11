\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-8°
Вск, 13
-7°
ЦБ USD 73.71 0.4 11/12
ЦБ EUR 89.13 0.19 11/12
Нал. USD 72.9 / 74.2 11:57
Нал. EUR 88.65 / 89.44 11:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
Вчера 14:33
1 922
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
Вчера 13:44
2 408
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
5 516
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
7 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Названы популярные у россиян новогодние подарки
Эксперты онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет» изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года и рассказали, какие товары стали самыми популярными подарками на праздник. Результаты исследования, которое охватило весь декабрь 2019 года, публикует РИА Новости.

Эксперты онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет» изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года и рассказали, какие товары стали самыми популярными подарками на праздник. Результаты исследования, которое охватило весь декабрь 2019 года, публикует РИА Новости.

Больше всего россияне интересуются электроникой и товарами для дома. Пик заказа гаджетов в прошлом году пришелся на 23 декабря, тогда продажи выросли в два раза. Чаще всего покупателей интересовали наушники и умные колонки.

Вторыми по популярности стали товары для дома (пик интереса 22 декабря). Клиенты покупали, например, наборы ножей, стопок и столовые сервизы. Средний чек составил около 1,4 тысячи рублей.

На третьем месте — товары для красоты (пик спроса также 22 декабря). Россияне заказывали маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос и тратили на это в среднем 1 060 рублей.

Перед Новым годом россияне также покупают бытовую технику, чаще — для красоты: электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки. Средний чек в этой категории — 2,3 тысячи рублей.