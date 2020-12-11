Названы популярные у россиян новогодние подарки

Эксперты онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет» изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года и рассказали, какие товары стали самыми популярными подарками на праздник. Результаты исследования, которое охватило весь декабрь 2019 года, публикует РИА Новости.

Эксперты онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет» изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года и рассказали, какие товары стали самыми популярными подарками на праздник. Результаты исследования, которое охватило весь декабрь 2019 года, публикует РИА Новости.

Больше всего россияне интересуются электроникой и товарами для дома. Пик заказа гаджетов в прошлом году пришелся на 23 декабря, тогда продажи выросли в два раза. Чаще всего покупателей интересовали наушники и умные колонки.

Вторыми по популярности стали товары для дома (пик интереса 22 декабря). Клиенты покупали, например, наборы ножей, стопок и столовые сервизы. Средний чек составил около 1,4 тысячи рублей.

На третьем месте — товары для красоты (пик спроса также 22 декабря). Россияне заказывали маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос и тратили на это в среднем 1 060 рублей.

Перед Новым годом россияне также покупают бытовую технику, чаще — для красоты: электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки. Средний чек в этой категории — 2,3 тысячи рублей.