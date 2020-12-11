Найдены новые симптомы коронавируса у детей

Дети часто переносят в легкой форме или бессимптомно, при этом болезнь сопровождается мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C). Инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей.

Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета нашли необычные симптомы коронавируса у детей. Об этом сообщил Express .

По данным специалистов, дети часто переносят в легкой форме или бессимптомно, при этом болезнь сопровождается мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C). Инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.

Ученые пришли к выводу, что у 83% участников исследования были опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый «клубничный язык» — опухший, бугристый и ярко-красный.