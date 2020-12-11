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На Кузбассе бабушку с дедушкой подозревают в убийстве внука
В Новокузнецке бабушку с дедушкой задержали по подозрению в убийстве внука. Родители 2-летнего мальчика приехали забрать его от бабушки и деда, и нашли его тело на придомовом участке. 52-летний дед и 48-летняя бабка были сильно пьяны.

В Новокузнецке бабушку с дедушкой задержали по подозрению в убийстве внука. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает VSE42.ru.

По данным следствия, 9 декабря родители 2-летнего мальчика приехали забрать его от бабушки и деда, и нашли его тело в снегу на придомовом участке. Сами 52-летний дед и 48-летняя бабка были сильно пьяны.

Сейчас они задержаны. Обстоятельства преступления выясняются.