На Кузбассе бабушку с дедушкой подозревают в убийстве внука

В Новокузнецке бабушку с дедушкой задержали по подозрению в убийстве внука. Родители 2-летнего мальчика приехали забрать его от бабушки и деда, и нашли его тело на придомовом участке. 52-летний дед и 48-летняя бабка были сильно пьяны.

В Новокузнецке бабушку с дедушкой задержали по подозрению в убийстве внука. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает VSE42.ru .

По данным следствия, 9 декабря родители 2-летнего мальчика приехали забрать его от бабушки и деда, и нашли его тело в снегу на придомовом участке. Сами 52-летний дед и 48-летняя бабка были сильно пьяны.

Сейчас они задержаны. Обстоятельства преступления выясняются.