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На дорогах Рязанской области появится еще 28 видеокамер
Камеры планируют установить до конца года. Закупку проводит Дирекция дорог региона. На поставку и установку камер из областного бюджета выделят около 110 миллионов рублей.

На дорогах Рязанской области появится 28 камер, фиксирующих нарушения ПДД. Их планируют установить до конца года. Это следует из данных сайта госзакупок.

Срок подачи заявок завершился 10 декабря. Закупку проводит Дирекция дорог региона. На поставку и установку камер из областного бюджета выделят около 110 миллионов рублей.

Участки, где разместят новые камеры:

  • Спас-Клепики-Рязань — три камеры;
  • Рязань-Пронск-Скопин — две камеры;
  • Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов — шесть камер;
  • Рязань (от села Шумашь)-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш — шесть камер;
  • М5 «Урал» — Собчаково -Троица — Спасск-Рязанский — одна камера;
  • Шереметьево-Дядьково-Вышгород-Наумово-Гавердово — три камеры;
  • Шумашь-Заокское-Коростово — две камеры;
  • Рыбное-Перекаль — одна камера;
  • одну установят на дороге от автодороги «Спас-Клепики-Рязань, подъезд: Поляны;
  • одну на дороге от автодороги Спас-Клепики-Рязань подъезд: Варские-Красный Восход;
  • одна появится на Северном обходе Рязани.

Место для установки еще одной камеры согласуют с заказчиком.