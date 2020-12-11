Мишустин дал сутки на проработку соглашения по сдерживанию цен

Мишустин поручил представить предложения до 11 декабря. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое председатель правительства провел 10 декабря.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) за сутки представить в Минсельхоз предложения по параметрам сдерживания цен на продукты. Об этом сообщил сайт правительства.

Мишустин поручил представить предложения до 11 декабря, о чем говорится в протоколе по итогам совещания, которое председатель правительства провел 10 декабря.

«Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения», — говорится в сообщении.

До 21 декабря премьер-министр поручил предоставить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.