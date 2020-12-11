Медсестра из Рязани получила медаль президента
Медсестра рязанской городской поликлиники ОКБ Ирина Кузнецова получила медаль президента за бескорыстный вклад в организацию общероссийский акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил региональный минздрав.
Медсестра рязанской городской поликлиники ОКБ Ирина Кузнецова получила медаль президента за бескорыстный вклад в организацию общероссийский акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил региональный минздрав.
Кузнецова долгое время работала в областной консультативной поликлинике. В августе 2019 стала трудиться в городской поликлинике ОКБ в должности старшей медсестры участковых терапевтов.