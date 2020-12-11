Любимов встретился с главой Пителинского района в режиме онлайн

На встрече обсудили исполнение бюджета, привлечение инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства. Губернатор Николай Любимов отметил, что Пителинский район по многим направлениям демонстрирует положительную динамику.

В пятницу, 11 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой Пителинского района Андреем Гавриловым в режиме онлайн. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На встрече обсудили исполнение бюджета, привлечение инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства, укрепление сельского хозяйства, сферу образования и культуры, реализацию жилищных и социальных проектов, местных инициатив, благоустройство территорий, ремонт дорог и инженерных коммуникаций, борьбу с пандемией.

Глава района также сообщил о работе с молодежью, реализации проектов патриотической направленности. По его словам, по программе поддержки местных инициатив четыре из восьми в этом году были посвящены 75-летию Великой Победы.

Губернатор Николай Любимов отметил, что Пителинский район по многим направлениям демонстрирует положительную динамику. Внимание он обратил на работу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель.

«Это дополнительные резервы, которые при грамотном подходе будут приносить пользу. Работа в этом направлении является основой для развития экономики, особенно в сельскохозяйственных районах», — сказал Николай Любимов.

На встрече отметили, что в этом году в Пителинском районе заработала лесопильная линия по обработке древесины, на следующий — в селе Юрьево планируется открыть животноводческую площадку, развивается основное хозяйство муниципального образования «ОКА МОЛОКО».

Глава региона отметил позитивные изменения в социальной сфере. В рамках национального проекта «Образование» в Пителинскую среднюю школу закупили цифровое оборудование. На 2021 год подана заявка на конкурсный отбор по созданию центра развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Реализация нацпроекта способствует созданию современных условий для обучения детей, позволяет дать им качественную и актуальную подготовку независимо от места их проживания. Они не должны чувствовать разницу даже по сравнению с лучшими рязанскими школами. У всех должен быть равный доступ к качественному образованию», — сказал Николай Любимов.

Глава региона также отметил важность реализации программы поддержки местных инициатив. «Очень важно, чтобы люди сами принимали решения, на что надо обращать внимание в первую очередь и в чем они могут и хотят принимать участие. Мы идем за людьми, строим, ремонтируем то, что определили сами наши граждане», — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор обратил внимание на ремонт дорог, отметив высокий износ покрытия. По его словам, усилить работу позволит реализация профильного национального проекта.

Любимов отметил оперативную работу администрации Пителинского района по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) на строительство дома культуры со спортивным залом в Пителине для участия в отборе по программе комплексного развития сельских территорий. По его словам, в дальнейшем необходимо также быстро и качественно провести работу по подготовке ПСД на объекты, которые могут быть включены в проект «Чистая вода» национального проекта «Экология».

По словам Николая Любимова, большую поддержку региону оказывает председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, благодаря которому Рязанская область получает деньги из федерального бюджета.