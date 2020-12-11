Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Новую редакцию документа (рг) № 435 опубликовали в пятницу, 11 декабря.

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Новую редакцию документа (рг) № 435 опубликовали в пятницу, 11 декабря.

Согласно документу, особый режим работы (сотрудники должны самоизолироваться на работе) для организаций социального обслуживания продлевается до 18 января 2021 года.