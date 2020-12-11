Любимов обсудил с главой администрации Ухоловского района рекордный урожай и подготовку к вакцинации от COVID-19

В пятницу, 11 декабря, губернатор Николай Любимов по видеосвязи обсудил с главой администрации Ухоловского района Анатолием Зуевым рекордный урожай. Об этом сообщил сайт рязанского правительства. Анатолий Зуев доложил главе области, что в этом году аграрии собрали более 150 тысяч тонн зерновых.

В пятницу, 11 декабря, губернатор Николай Любимов по видеосвязи обсудил с главой администрации Ухоловского района Анатолием Зуевым рекордный урожай. Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

Анатолий Зуев доложил главе области, что в этом году аграрии собрали более 150 тысяч тонн зерновых. По его словам, за год в оборот ввели 1 125 гектаров неиспользуемых земель.

Из областного и федерального бюджетов местные фермеры за девять месяцев 2020 года получили около 19 миллионов рублей субсидий.

Во время беседы Любимов обратил внимание на необходимость развития сельхозкооперации как эффективного инструмента государственной поддержки фермеров.

«Нужно развивать экономику, увеличивать налоговые поступления в бюджет, в том числе через формирование благоприятного инвестиционного климата», — подчеркнул глава региона.

Любимов и Зуев говорили о реализации нацпроектов. Так, в этом году в рамках нацпроектов в Ухоловском районе открыли центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», построили ФАП в селе Ольхи, отремонтировали дорогу регионального значения Ухолово-Богородицкое-Крещено Гаи протяженностью 16 километров.

В отчете Анатолий Зуев озвучил результаты, достигнутые в строительной отрасли. Он уточнил, что в Ухоловском выполнили показатель по вводу жилья — 1 600 квадратных метров. В 2021 году по адресной программе Рязанской области по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда расселят 12-квартирный дом.

Говоря о совместных планах работы, Николай Любимов подчеркнул важность своевременной подготовки проектно-сметной документации.

«Чем грамотнее будет оформлена ПСД, тем быстрее район сможет воспользоваться региональной и федеральной поддержкой, реализовать проекты по ремонту и строительству учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитию дорожной сети, благоустройству населенных пунктов», — напомнил губернатор.

Он также указал на необходимость профилактики коронаруса и поручил Зуеву начать подготовку к предстоящей вакцинации от коронавируса.