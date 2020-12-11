Любимов перенес прямой эфир с рязанцами
Губернатор Николай Любимов на час перенес прямой эфир с рязанцами из-за изменений в рабочем графике. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила официальная группа региона.
Губернатор Николай Любимов на час перенес прямой эфир с рязанцами из-за изменений в рабочем графике. Об этом в пятницу, 11 декабря,
Прямой эфир перенесли на 10:00 понедельника, 14 декабря. Его проведут в «Одноклассниках».
«Глава региона подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы рязанцев — задать их можно уже сейчас в