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Квартиры в Рязани от 1,3 миллиона. ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» объявила о старте продаж нового дома
Новоселы первых сданных домов уже оценили все преимущества жилого комплекса. Сейчас в «Шереметьевском квартале» есть все необходимое для комфортной жизни. В этом году на территории комплекса открылась новая школа, а в 2021 начнется строительство детского сада. В пешей доступности расположены гипермаркеты «Глобус» и «Лента», а на территории -супермаркеты и медицинский центр.

ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» открыла продажи 13 очереди ЖК «Шереметьевский квартал».

«Шереметьевский квартал» — новый микрорайон Рязани в Дашково-Песочне с готовой инфраструктурой. В новом доме будут представлены от студий до трехкомнатных квартир, классические и СМАРТ-планировки с просторными кухнями-гостиными и гардеробными.

«Самые выгодные условия будут действовать на первые 30 квартир! Будьте среди первых! Цены стартуют от 1, 3 миллиона рублей», — отметили представители ГК.

Новоселы первых сданных домов уже оценили все преимущества жилого комплекса. Сейчас в «Шереметьевском квартале» есть все необходимое для комфортной жизни. В этом году на территории комплекса открылась новая школа, а в 2021 начнется строительство детского сада. В пешей доступности расположены гипермаркеты «Глобус» и «Лента», а на территории — супермаркеты и медицинский центр.

«Планируя масштабный проект, застройщик позаботился и о просторном паркинге. Большое количество открытых парковочных мест готовы разместить автомобили всех жителей комплекса», — рассказывает «СТРОЙПРОМСЕРВИС» о преимуществах «Шереметьевского квартала».

Подробнее о том, как стать первым и получить скидку на приобретение квартиры, вы можете по телефону: 247-000.

Узнать больше о ЖК «Шереметьевский квартал» можно на сайте stroy-proms.ru.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.