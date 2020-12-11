Кремль не планирует вводить локдаун в России
Кремль не собирается вводить в стране полный локдаун. Дмитрий Песков отметил, что борьба с коронавирусом организована достаточно хорошо, чтобы его не вводить.
Кремль не собирается вводить в стране полный локдаун. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает
«Каких-то планов, ещё раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, ранее он отметил, что борьба с коронавирусом организована достаточно хорошо, чтобы не вводить локдаун.