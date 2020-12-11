Иммунолог оценил риск заразиться COVID-19 на морозе

Врач напомнил, что маски на морозе носить не стоит: в них накапливается конденсат, который содержит микробы и мешает дышать.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил риск заразиться COVID-19 на морозе. По его словам, холод сводить этот шанс к нулю, передает РИА Новости.

Жемчугов пояснил, что при температуре от -5 до -10 градусов коронавирус живет секунды. Он не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают.

Врач напомнил, что маски на морозе носить не стоит: в них накапливается конденсат, который содержит микробы и мешает дышать.