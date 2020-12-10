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Врач рассказал, как часто повторно заражаются ковидом
Большинство повторных заражений ковидом на самом деле таковыми не являются. В случае реального повторного заболевания болезнь переносится легче.

По мнению израильского врача-инфекциониста Галины Гольцман, большинство повторных заражений ковидом на самом деле таковыми не являются. Ее слова в четверг, 10 декабря, передало РИА Новости.

При этом в случае реального повторного заболевания болезнь переносится легче. «Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек ещё не выздоровел после первого заболевания», — утверждает Гольцман.

Она отметила, что по отношению к миллионам заражений в целом число повторных всего несколько десятков.