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Владельцы карт Сбербанка смогут получить миллион бонусов от программы
В качестве подарков все участники акции получат бонусы. Шанс получить 1 миллион бонусов будет у тех, кто воспользуется сервисом «Плати QR» три раза или больше.

Владельцы карт Сбербанка смогут получить миллион бонусов от программы лояльности «СберСпасибо» и вернуть до 100% стоимости покупки, если она оплачена с помощью «Плати QR от Сбера».

Для этого нужно быть участником программы лояльности «СберСпасибо» и в период до 10 января 2021 года оплатить хотя бы одну покупку в любом магазине, где принимают оплату по QR-коду от Сбера, с помощью этого сервиса.

В качестве подарков все участники акции получат бонусы — от 5% до 100% от суммы покупки. Шанс получить 1 миллион бонусов будет у тех, кто воспользуется сервисом «Плати QR» три раза или больше. Акция действует на всей территории России.

«Бесконтактная оплата сейчас — это самый удобный и безопасный способ получения товаров и услуг. Наш сервис „ПлатиQR“ сейчас доступен в более чем 240 тысяч торговых точек, в том числе, в крупных розничных сетях, таких как Лента, Виктория, Ригла, Терволина, Hoff и другие», отметил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг», блок «Розничный бизнес», Сбербанк. «Когда весь мир подстроился под вынужденные обстоятельства и ограничения, нам всем приходится принимать решения и совершать привычные действия быстрее. Мы рады, что у участников „СберСпасибо“ есть возможность минимизировать контакты при совершении покупок и сделать их выгоднее с бонусами», — прокомментировалАндрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».

Адреса торговых предприятий, принимающих оплату по QR-коду, можно найти на странице акции. Зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо» можно на сайте или в мобильном приложении. Оплатить покупку по Плати QR можно двумя способами:

  1. Клиент самостоятельно формирует QR-код в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а кассир сканирует его с экрана телефона. Для этого нужно нажать на значок QR-кода в левом верхнем углу приложения и перейти на вкладку «Оплатить».
  2. Клиент считывает QR-код, выведенный кассиром на монитор покупателя или кассовую ленту, с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код и открыть приложение Сбербанк Онлайн по интерактивной ссылке в коде.

Способ оплаты зависит от того, какой способ выбран торговым предприятием.

«В крупных сетевых магазинах чаще применяется технология сканирования персонального QR-кода покупателя, это позволяет быстро проводить операцию оплаты используя обычный сканер штрих-кодов. Предприятия малого бизнеса часто выбирают печатный вариант QR-кода. А предприятия, использующие кассу „Эвотор“, могут принимать оплату по QR любым из этих способов», — отметили в Сбербанке.