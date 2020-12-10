В Солотче обокрали и сожгли машину рязанца

В Солотче обокрали и сожгли машину 21-летнего рязанца. Вечером он припарковал ВАЗ-2105 в поселке, а утром обнаружил пропажу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Солотче обокрали и сожгли машину 21-летнего рязанца. Вечером он припарковал ВАЗ-2105 в поселке, а утром обнаружил пропажу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С помощью очевидца полицейские выяснили, что «пятерку» отбуксировали в направлении села Полково, и нашли подозреваемых.

Оказалось, что 21-летний житель Рязанского района и двое его друзей выпивали в Заборье. Вечером они катались на машине и заметили «пятерку». Молодые люди взломали машину, забрали вещи из салона и сняли аккумулятор. Затем кто-то из них предложил сжечь машину, ВАЗ отбуксировали в поле и подожгли.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.