В Рязанской области задержали четверых мужчин, объявленных в розыск

Всех задержанных передали инициаторам розыска. Об этом сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

Так, 35-летний и 26-летний рязанцы скрывались от суда из-за фиктивной прописки иностранца (статья 322.3 УК), 31-летний житель Клепиковского района — из-за мошенничества с банковскими картами (часть 1 статьи 159.3 УК), 17-летний кораблинец — из-за кражи (часть 2 статьи 158 УК).

Всех задержанных передали инициаторам розыска.