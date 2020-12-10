В Рязанской области снова обновился рекорд по случаям COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 27 927 случаев заражения. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил столичный оперштаб.

В Рязанской области снова обновился рекорд по случаям COVID-19. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 130 заразившихся (с начала пандемии 15 293), выздоровели 181 пациент (всего 13 787), умерли 2 (всего 104).

В России зарегистрировали 27 927 случаев заражения (2 569 126), вылечились 25 877 пациентов (2 033 669), умерли 562 (45 280).