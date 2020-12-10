В Рязанской области разыскивают родственников потерявшейся пенсионерки

Женщину заметили в автобусе, она невнятно объяснила, что лежала в больнице имени Семашко, так как была парализована.

В Рязанской области разыскивают родственников потерявшейся пенсионерки. Ее фотографию опубликовали в группе «Подслушано Серпухов / ДТП и ЧП».

Женщину заметили в автобусе, она невнятно объяснила, что лежала в больнице имени Семашко, так как была парализована.

«Еле ходит, толком ничего объяснить не может, — написала автор фото. — Выяснили, что ее зовут Адилия по паспорту, зарегистрирована в Рязанской области».