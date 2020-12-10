\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-9°
ЦБ USD 73.71 0.4 11/12
ЦБ EUR 89.13 0.19 11/12
Нал. USD 73.2 / 75 16:34
Нал. EUR 88.7 / 89.5 16:34
Новости
Коронавирус
Публикации
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
3 часа назад
385
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
4 часа назад
710
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
4 226
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
6 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В рязанском правительстве подвели итоги работы экспертного совета
Николай Любимов поблагодарил совет за активную работу. Членам Экспертного совета вручили региональные награды — знаки губернатора «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

В рязанском правительстве подвели итоги первого года работы экспертного совета. Заседание в режиме ВКС прошло в четверг, 10 декабря.

Председатель совета Максим Стрельцов рассказал губернатору о том, что удалось сделать, в том числе по направлениям нацпроектов. По его словам, во взаимодействии с региональными министерствами подготовили «дорожные карты» по 15 проектам в сфере культуры, образования, экологии, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и другим отраслям. Уже удалось создать в Шиловском районе особо охраняемую природную территорию, памятник природы регионального значения «Заколдованный лес», организовать адресную поддержку частных музеев, повышение финансовой грамотности молодежи. Кроме того, члены экспертного совета помогали пострадавшим в результате пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе, а также совместно с АСИ впервые организовали в Рязани экологическое мероприятие «Чистые игры».

Николай Любимов поблагодарил совет за активную работу. «Лучшие представители регионального кадрового резерва управленцев и участники Всероссийского конкурса „Лидеры России“ включились в очень многие процессы, которые происходят сейчас в плане социально-экономического развития региона, — сказал он. — Работа, проведенная советом, очень важна для повышения качества жизни в Рязанской области, развития реального сектора экономики.».

Максим Стрельцов поблагодарил главу региона за поддержку в работе.

Членам Экспертного совета вручили региональные награды — знаки губернатора «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».