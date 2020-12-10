В рязанском правительстве подвели итоги работы экспертного совета

Николай Любимов поблагодарил совет за активную работу. Членам Экспертного совета вручили региональные награды — знаки губернатора «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

В рязанском правительстве подвели итоги первого года работы экспертного совета. Заседание в режиме ВКС прошло в четверг, 10 декабря.

Председатель совета Максим Стрельцов рассказал губернатору о том, что удалось сделать, в том числе по направлениям нацпроектов. По его словам, во взаимодействии с региональными министерствами подготовили «дорожные карты» по 15 проектам в сфере культуры, образования, экологии, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и другим отраслям. Уже удалось создать в Шиловском районе особо охраняемую природную территорию, памятник природы регионального значения «Заколдованный лес», организовать адресную поддержку частных музеев, повышение финансовой грамотности молодежи. Кроме того, члены экспертного совета помогали пострадавшим в результате пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе, а также совместно с АСИ впервые организовали в Рязани экологическое мероприятие «Чистые игры».

Николай Любимов поблагодарил совет за активную работу. «Лучшие представители регионального кадрового резерва управленцев и участники Всероссийского конкурса „Лидеры России“ включились в очень многие процессы, которые происходят сейчас в плане социально-экономического развития региона, — сказал он. — Работа, проведенная советом, очень важна для повышения качества жизни в Рязанской области, развития реального сектора экономики.».

Максим Стрельцов поблагодарил главу региона за поддержку в работе.

Членам Экспертного совета вручили региональные награды — знаки губернатора «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».