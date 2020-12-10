\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-8°
ЦБ USD 73.71 0.4 11/12
ЦБ EUR 89.13 0.19 11/12
Нал. USD 73.2 / 75.01 19:15
Нал. EUR 88.71 / 89.5 17:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
7 часов назад
787
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
8 часов назад
1 195
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
4 500
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
6 503
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани обсудили реализацию проекта «Бережливый регион — 2023»
Николай Любимов провел заседания Координационного совета по внедрению практики «бережливого производства». Он напомнил, что проекты по сокращению потерь и повышению эффективности работы начали во многих организациях соцсферы, органах власти и подведомственных учреждениях.

В четверг, 10 декабря, губернатор Николай Любимов провел заседания Координационного совета по внедрению практики «бережливого производства». Он напомнил, что проекты по сокращению потерь и повышению эффективности работы начали во многих организациях соцсферы, органах власти и подведомственных учреждениях.

«Мы стремимся к тому, чтобы звания „бережливый регион“, „бережливое управление“ характеризовали нашу работу по праву. Путь к этому лежит через масштабную и кропотливую работу по формированию „бережливого мышления“ у сотрудников, развития „бережливой личности“ у каждого работника — от руководителя до обслуживающего персонала. Это требует большой вовлеченности людей», — отметил глава региона.

На заседании представили стратегию реализации программы «Бережливый регион — 2023». Одной из первоочередных задач назвали формирование координационных центров для системного контроля реализации проектов и тиражирования лучших практик по отраслям. Планируется, что на их базе создадут фабрики офисных процессов для комплексного обучения и вовлечения персонала в проектную деятельность.

Пилотный проект уже запустили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. Стратегия также предусматривает функционирование на постоянной основе системы оценки уровня внедрения бережливого производства для составления и реализации индивидуального плана развития учреждения.