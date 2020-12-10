В Рязани обсудили реализацию проекта «Бережливый регион — 2023»

Николай Любимов провел заседания Координационного совета по внедрению практики «бережливого производства». Он напомнил, что проекты по сокращению потерь и повышению эффективности работы начали во многих организациях соцсферы, органах власти и подведомственных учреждениях.

В четверг, 10 декабря, губернатор Николай Любимов провел заседания Координационного совета по внедрению практики «бережливого производства». Он напомнил, что проекты по сокращению потерь и повышению эффективности работы начали во многих организациях соцсферы, органах власти и подведомственных учреждениях.

«Мы стремимся к тому, чтобы звания „бережливый регион“, „бережливое управление“ характеризовали нашу работу по праву. Путь к этому лежит через масштабную и кропотливую работу по формированию „бережливого мышления“ у сотрудников, развития „бережливой личности“ у каждого работника — от руководителя до обслуживающего персонала. Это требует большой вовлеченности людей», — отметил глава региона.

На заседании представили стратегию реализации программы «Бережливый регион — 2023». Одной из первоочередных задач назвали формирование координационных центров для системного контроля реализации проектов и тиражирования лучших практик по отраслям. Планируется, что на их базе создадут фабрики офисных процессов для комплексного обучения и вовлечения персонала в проектную деятельность.

Пилотный проект уже запустили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. Стратегия также предусматривает функционирование на постоянной основе системы оценки уровня внедрения бережливого производства для составления и реализации индивидуального плана развития учреждения.