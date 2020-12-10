В Рязани эвакуировали детский сад

Детсад эвакуировали из-за короткого замыкания в электрощитовой в здании. На место приехали пожарные.

Утром в четверг, 10 декабря, в Рязани эвакуировали детский сад №112 на улице Советской Армии. Об этом сообщил сайт мэрии.

Детсад эвакуировали из-за короткого замыкания в электрощитовой в здании.

«Сотрудники дошкольного учреждения оперативно вывели детей в соответствии с планами эвакуации в соседний детский сад №4», — говорится в сообщении.

Пожарные прибыли на место в 8:45. В 8:49 задымление ликивидировали.

Ремонт электрощитовой планируется выполнить в течение дня.