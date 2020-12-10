В России в 2021 году вырастут тарифы ЖКХ

В России в 2021 году тарифы ЖКХ вырастут примерно на четыре процента. Подорожание произойдет с 1 июля.

В России в 2021 году тарифы ЖКХ вырастут примерно на четыре процента. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщают «Известия».

Подорожание произойдет с 1 июля. В разных регионах рост цен будет отличаться. По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, плата за услуги это основной источник доходов предприятий ЖКХ, поэтому она неизбежно будет повышаться.