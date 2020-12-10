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В РГАТУ провели дистанционное занятие с учащимися Казачинской средней школы
Школьникам рассказали о роботизации и цифровизации производственных процессов в животноводстве. Занятие сопровождалось практической частью.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева провели дистанционное занятие на тему «Роботизация животноводства» с учащимися 8-х классов Казачинской средней школы. Об этом сообщили в вузе.

Занятие провели в рамках реализации проекта «Агроклассы».

Преподаватели факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Карим Кулибеков и Юлия Ломова обсудили с молодыми людьми актуальные проблемы сельского хозяйства, поделились своими знаниями и опытом в области животноводства.

Школьникам рассказали о роботизации и цифровизации производственных процессов в животноводстве, об инновационных технологиях и профессиях будущего в агропромышленном комплексе. Занятие сопровождалось практической частью. Урок проходил очень активно, школьники не только отвечали на вопросы, но и сами задавали их преподавателям.

Во время беседы Карим Кулибеков отметил, что роботизация животноводства способствует решению не только отдельных задач, но и изменяет стратегию организации хозяйства. По его словам, роботы позволяют повысить общую экономическую эффективность хозяйства, добиваться более высоких результатов при одновременном сокращении рисков, сделать труд в этой области более интересным и привлекательным для человека.