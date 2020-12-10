В РГАТУ прошла международная научно-практическая конференция

В этом году география международной научно-практической конференции расширилась. Университет принимал гостей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В среду, 9 декабря, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева прошла международная конференция, посвященная памяти Якова Бочкарева — члена-корреспондента РАСХН и НАНКР академика МАЭП и РАВН. Это уже ставшие традиционными научные Бокчаревские чтения, сообщили в вузе.

Отмечается, что в этом году география международной научно-практической конференции расширилась. Университет принимал гостей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

К участникам обратились врио ректора РГАТУ Сергей Борычев, а также ученик и ученик академика, главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГиМ РАН Юрий Мажайский.

Также в конференции поучаствовали замминистра сельского хозяйства и продовольствия Олег Иванников и руководитель отдела инновационного развития управления промышленной политики и инновационного развития министерства промышленности и экономического развития Александр Паршин.

На заседании представили доклады в русле научных изысканий Бочкарева. Его последователи затронули темы, связанные с мелиоративным освоением земель, разноаспектным анализом почв, проектированием современных оросительных систем, определением методик их эффективности.

Также научное сообщество обсудило проблемы и перспективы в национальном трансфере инновационных технологий, вопросы экологии и комплексного управления ресурсами, водоснабжения, водоотведения и обводнения хозяйственных систем, разработки комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Были определены ресурсосберегающие, селекционные и технологические тенденции в области животноводства, обозначены перспективные технологии и средства для профилактики, диагностики и лечения болезней животных, актуальные аспекты ветеринарно-санитарной экспертизы.