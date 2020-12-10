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В РГАТУ прошел день открытых дверей в режиме онлайн
В мероприятии поучаствовали более 1000 учащихся городских и сельских школ Рязанской, Тульской, Московской и других областей. Для них выступили проректор по развитию и качеству образовательного процесса и ответственный секретарь приемной комиссии.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева в режиме онлайн прошел день открытых дверей. Об этом сообщили в вузе.

В мероприятии поучаствовали более 1000 учащихся городских и сельских школ Рязанской, Тульской, Московской и других областей.

В режиме онлайн выступили проректор по развитию и качеству образовательного процесса Ирина Шашкова, ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Стародубова, деканы факультетов и их заместители.

Шашкова рассказала, что в университете реализуется широкий спектр направлений подготовки по программам среднего профессионального и высшего образования, качественная подготовка специалистов осуществляется на основе современной материально-технической базы, иногородним студентам предоставляются благоустроенные общежития.

Татьяна Стародубова сообщила будущим абитуриентам о правилах поступления в вуз, количестве бюджетных мест и целевом наборе.

Подробную информацию о направлениях подготовки, перспективах и возможностях трудоустройства после окончания вуза рассказали представители факультетов. В конце трансляции спикеры ответили на поступившие вопросы.