В Кемеровской области мужчину осудят за изнасилование пастушки

В Кемеровской области станут судить 30-летнего мужчину, изнасиловавшего пастушку. Насильника задержали через несколько часов и он признал вину.

В Кемеровской области станут судить 30-летнего мужчину, изнасиловавшего пастушку. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает VSE42.ru .

В августе 2020 года пьяный обвиняемый увидел в поле женщину, которая пасла коров. Пригрозив ей ножом, он изнасиловал пастушку. Потерпевшая обратилась в полицию. Насильника задержали через несколько часов и он признал вину.

Расследование уголовного дела по статье 131 УК (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) завершено, оно передано в суд.