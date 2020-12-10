В калужских лесах торговали снарядами времен войны

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В лесу Калужской области задержали несколько человек, торговавших снарядами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На месте обнаружили четыре осколочно-фугасных снаряда, три артиллерийских бронебойно-трассирующих снаряда, один артиллерийский бронебойный снаряд, три осколочные гранаты с головным взрывателем, одну ручную гранату и семь осколочных мин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».