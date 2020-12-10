В Калуге представили видеоролик к проекту «Новогодняя столица России»

Мероприятия проекта «Новогодняя столица» стартуют в Калуге 12 декабря и закончатся 9 января, всего их запланировано порядка 300.

В Калуге представили видео-открытку, посвященную проекту «Новогодняя столица России». Его опубликовали на YouTube-канале Агентства по развитию туризма региона.

Проект стартует 12 декабря. По сюжету ролика, в этот день Дед Мороз и Снегурочка начинают готовиться к празднику: распутывают гирлянды, подшивают одеяние волшебника, поливают елки, создают минусовую температуру на весь декабрь.

Мероприятия проекта «Новогодняя столица» стартуют в Калуге 12 декабря и закончатся 9 января, всего их запланировано порядка 300.