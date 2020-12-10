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Специалисты «Мармакса» составили чек-лист для покупки квартиры
В чек-листе рассмотрели актуальные вопросы по покупке квартиры. Подробности можно узнать из статьи девелопера, а также по телефону 500-005.

Специалисты «Мармакса» составили чек-лист для покупки квартиры. Об этом сообщили в компании.

«Выбирая квартиру, мы покупаем не квадратные метры, а пространство для новой, лучшей, жизни. Хочется, чтобы на новом месте жительства все было идеально и не пришлось жалеть ни об одной детали. Но в поиске той самой квартиры легко упустить много важного», — отметили в пресс-центре компании.

Специалисты строительной отрасли из компании «Мармакс» составили подробный чек-лист, в котором рассмотрели актуальные вопросы:

  • что выяснить о застройщике и какие документы запросить у него перед сделкой;
  • какие сведения узнать о ЖК, доме и квартире;
  • что и как узнать о районе, в котором вы собираетесь жить.

«Это не универсальный рецепт выбора идеальной квартиры, но полезный список, который поможет не забыть ничего важного», — отметили в организации.

Подробности можно узнать из статьи девелопера, а также по телефону 500-005.