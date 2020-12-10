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Шиловский рецидивист обокрал гаражи
В Шилове неизвестный взломал замки двух гаражей и попытался взломать еще несколько. Он украл велосипед и садовую тачку, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Шилове неизвестный взломал замки двух гаражей и попытался взломать еще несколько. Он украл велосипед и садовую тачку, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

После преступления злоумышленник похвастался новыми приобретениями перед знакомым, тот рассказал об этом полицейским. Правоохранители пришли к подозреваемому — 33-летнему местному жителю, уже судимому за кражу. Дома у него обнаружили пропавшие вещи.

Также выяснилось, что раньше мужчина работал на лесопильне, откуда его уволили за пьянство. После этого он украл оттуда электрическую пилу.

В отношении рецидивиста возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК.