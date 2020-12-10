Рязанская область присоединилась ко Всероссийской акции «Неделя ГТО»

Около 25 студентов Рязанского медуниверситета вышли на старт для выполнения норматива комплекса — бега на лыжах. Акция стартовала в регионе 7 декабря.

Рязанская область присоединилась ко Всероссийской акции «Неделя ГТО». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В среду, 9 декабря, около 25 студентов Рязанского медуниверситета вышли на старт для выполнения норматива комплекса — бега на лыжах.

Студентов поприветствовал ректор вуза, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин.

«Мы давно говорим, что здоровый образ жизни — это очень важно, поскольку иначе в медицинском университете быть не может, — сказал Роман Евгеньевич. — Мы придумываем разные мероприятия, причем они у нас идут не спонтанно, а постоянно. Есть специальная программа развития физкультуры и спорта. Ее выполняют и студенты, и преподаватели. Мы работаем в этом направлении всегда вместе. Участие в Неделе ГТО — для нас отдельный повод стать на лыжи. Мы благодарим руководство и коллектив сотрудников биатлонного комплекса „Алмаз“, министерство физической культуры и спорта региона за поддержку нашего начинания».

Ректор отметил, что университет поддержал тех, кто выполнил нормативы ГТО.

«У нас в вузе есть доплаты к стипендиям студентам и доплаты к зарплате сотрудникам вуза, которые выполнили нормативы, мы их индексируем и увеличиваем, обращаем на это особое внимание. Конечно же, мы популяризируем комплекс ГТО проводя торжественные вручения знаков отличия. Многие сдав нормативы на бронзовый и серебряный знаки отличия пытаются пересдать на „золотой“, это определенная мотивация, это очень важно, и конечно же, это огромные эмоции. Я никогда не забуду как сам сдавал. Я никогда не мог бы представить, что вместе с коллегами буду бежать кросс, мы делали это на стадионе „Спартак“. Это были совершенно непередаваемые эмоции, когда ты вместе, ты со своей командой, ты стараешься стать лучше, ты стараешься бежать, обогнать или просто пробежать, но по крайне мере это стимулирует к тому, о чем мы вместе постоянно говорим, о командной работе, которую надо делать вместе», — сказал Калинин.

Министр спорта региона Владислав Фролов отметил, что комплекс ГТВ в регионе остается популярным среди населения и особенно среди молодежи. Нормативы уже сдали более 25 тысяч человек.

Акция «Неделя ГТО» стартовала 7 декабря и проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«В рамках акции „Неделя ГТО“ каждый желающий может бросить себе вызов, выполнить норматив ГТО и стать мастером того или иного упражнения. Чтобы стать мастером отжиманий, подтягиваний, бега, скандинавской ходьбы и других упражнений, любителям спорта нужно опубликовать видео или фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО», — рассказали в минспорте.