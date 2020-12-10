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Рязанская область получит дополнительные средства на лекарства от коронавируса
Такое решение комиссия Федерального Собрания приняла в четверг, 10 декабря, сообщил депутат Госдумы, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Рязанской области выделят дополнительные средства из резервного фонда Правительства России. Такое решение комиссия Федерального Собрания приняла в четверг, 10 декабря, сообщил депутат Госдумы, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В январе 2021 года на лекарства для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях регион получит 23 млн 049 тысячи рублей.

«В период пандемии регион получает серьезную федеральную поддержку. Важно, что новые средства, которые придут в область, будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Это поручение президента России. В Рязанской области уже ведется работа в этом направлении, и дополнительные средства из резервного фонда Правительства позволят осуществлять ее с максимальным эффектом», — прокомментировал губернатор.