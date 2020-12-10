Рязанец лишился «Вольво» из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Рязанец лишился Volvo из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Рязанец лишился Volvo из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Рязанец накопил долг по налогам и 51 штраф на общую сумму 152 тысячи рублей. Его автомобиль арестовали, Volvo S60 2010 года выпуска оценили в 350 тысяч.

После подписания документов приставы вернули рязанцу машину, ограничив его в праве использования авто.