Рязанцев предупредили о мошенниках, продающих поддельные лекарства

Как сообщили в правительстве, факты обманов участились. Люди переводят продавцам деньги и получают фальсифицированные препараты.

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые продают в сети поддельные лекарства. Как сообщили в правительстве, факты обманов участились.

Люди переводят продавцам деньги и получают фальсифицированные препараты.

«Мошенники пользуются ажиотажным спросом на лекарства во время пандемии», — говорится в сообщении.

Рязанцев призвали быть более внимательными при покупке медикаментов.