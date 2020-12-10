Рязанцев предупредили о мошенниках, продающих поддельные лекарства
Как сообщили в правительстве, факты обманов участились. Люди переводят продавцам деньги и получают фальсифицированные препараты.
Рязанцев предупредили о мошенниках, которые продают в сети поддельные лекарства. Как сообщили в правительстве, факты обманов участились.
Люди переводят продавцам деньги и получают фальсифицированные препараты.
«Мошенники пользуются ажиотажным спросом на лекарства во время пандемии», — говорится в сообщении.
Рязанцев призвали быть более внимательными при покупке медикаментов.